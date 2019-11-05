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  • Son Güncelleme: 05.11.2019 08:56

ve Cumhurbaşkanlığı açıklaması! ? Meclis'e geldi mi?

AF- ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bu bağlamda açıklamalar dikkatle izleniyor. Son olarak kader mahkumu ve aileleri gelecek Meclis'ten gelecek haberi beklerken dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a af yasası, ceza indirimi hakkında bir soru yöneltildi. Detaylar haberimizde! Ayrıca kulislerde af yasasının önümüzdeki sene yasalaşacağı iddia edildi. Konu hakkında açıklama yapan Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız''ın açıklamalarına göre MHP'nin hazırladığı teklif tarafından desteklenir ve yasalaşırsa 129 bin kişi cezaevlerinden tahliye olacak.

Af yasası son dakika Cumhurbaşkanlığı açıklaması!

AF- AK Parti'nin hazırlamış olduğu 1. Yargı Paketi'nin yasalaşmasından sonra, af tartışmaları yeniden gündeme gelerek düzenlemenin önümüzdeki yıl yasalaşması öne sürüldü. MHP tarafından hazırlanan af teklifi, AK Parti tarafından desteklenirse ve yasalaşırsa 129 bin kişi tahliye olacak. AK Parti, 1. yargı paketinin TBMM'de kabul edilmesinden hemen sonra, uzun süredir kamuoyunda tartışılan 'infaz indirimi' düzenlemesini öncelikli olarak gündemine aldı. Bir süredir Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı düzenlemenin, bundan sonra getirilmesi düşünülen yargı paketleri içinde değil, ayrı bir düzenleme olarak Meclis'ten geçirilmesi planlanıyor.

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CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN EYT VE AF YASASI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada "Af konusu gündeme gelmedi. Adalet Bakanımızın bugün yaptığı sunumda yoktu. TBMM çatısı altında değerlendirebilirler. Bugün vatandaşın daha etkin ve kısa sürede yargıda netice almasını sağlayacak düzenlemeler gündemdeydi. Emeklilikte yaşa takılanlar da gündeme gelmedi." ifadelerine yer verdi.

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