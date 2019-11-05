AF- AK Parti'nin hazırlamış olduğu 1. Yargı Paketi'nin yasalaşmasından sonra, af tartışmaları yeniden gündeme gelerek düzenlemenin önümüzdeki yıl yasalaşması öne sürüldü. MHP tarafından hazırlanan af teklifi, AK Parti tarafından desteklenirse ve yasalaşırsa 129 bin kişi tahliye olacak. AK Parti, 1. yargı paketinin TBMM'de kabul edilmesinden hemen sonra, uzun süredir kamuoyunda tartışılan 'infaz indirimi' düzenlemesini öncelikli olarak gündemine aldı. Bir süredir Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı düzenlemenin, bundan sonra getirilmesi düşünülen yargı paketleri içinde değil, ayrı bir düzenleme olarak Meclis'ten geçirilmesi planlanıyor.

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CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN EYT VE AF YASASI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada "Af konusu gündeme gelmedi. Adalet Bakanımızın bugün yaptığı sunumda yoktu. TBMM çatısı altında değerlendirebilirler. Bugün vatandaşın daha etkin ve kısa sürede yargıda netice almasını sağlayacak düzenlemeler gündemdeydi. Emeklilikte yaşa takılanlar da gündeme gelmedi." ifadelerine yer verdi.

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