2 tahliye 1 beraat

FETÖ'ye yardım suçundan yargılanan gazeteciler Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan'ın aralarında bulunduğu 6 sanık ile ilgili görülen davada karar çıktı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Mehmet Altan'ın beraatine karar verirken Nazlı Ilıcak'ı 'örgüte yardım etme' suçundan 8 yıl 9 ay, Ahmet Altan'ı ise 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ilıcak ve Altan, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Fatih ULAŞ
Fatih ULAŞ
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