Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da Birleşmiş Milletler ( BM Genel Sekreteri Antonio Guterres 'i kabul etti. Başkan Erdoğan'ın, Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulü, yaklaşık 1 saat sürdü.gözlerini çevirdiği kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır da yer aldı.

Erdoğan, AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın istişare toplantısına telefonla bağlandı. Başkan, "Barış Pınarı Harekatı dünyada sembolleşmiştir. Ülkemiz, bu harekatla kendisini ispat etmiştir" dedi.Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi'nde konuştu: 2019 yılı itibariyle 25 bin kamu kurumu binasında sıfır atığa geçme hedefimizi iki ay önceden yakaladık. Sıfır atık projemiz dünyaya yaptığımız en büyük yatırım.