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DEAŞ’lı 2 kadın terörist yakalandı

Kilis'te DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rus E.K. ve E.S., beraberlerindeki 3 çocukla yaşa dışı yollardan Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı.

DEAŞ’lı 2 kadın terörist yakalandı
Kilis'te DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rus E.K. ve E.S., beraberlerindeki 3 çocukla yaşa dışı yollardan Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı.

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