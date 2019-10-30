Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından otomobillerde çakar kullanılmasının sona erdirilmesi için başlatılan çakar uygulamaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul'un en önemli bölgelerinden biri olan Taksim Meydanı'nda uygulama gerçekleştirildi.





2 BİN 4 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Trafik polislerinin meydan ve civarında gerçekleştirdiği uygulamada bir cip sürücüsü durduruldu. Cipte çakar bulunduğunu tespit eden polis, cip sürücüsü hakkında idari işlem yaparak, sürücüye 2 bin 4 lira para cezası kesti. Vatandaşlar ise para cezası kesilen cip önünde fotoğraf çekindi.