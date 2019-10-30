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  • 30.10.2019 16:25
  • Son Güncelleme: 30.10.2019 16:33

Parti binalarında keşif yaoan ve çiftlikte korunan 'lı Emrullah A. kıskıvrak yakalandı!

'da polis ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (), terör örgütü 'a yönelik düzenlediği operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 'de aldıktan sonra 'ye gelen örgütün sözde Malatya sorumlusunun da bulunduğu belirtildi.

Parti binalarında keşif yapan DEAŞ'lı yakalandı!

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cuma günü terör örgütü 'a yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezindeki 13 adres ile örgütün talimatı ile küçük yaştaki çocuklara yönelik okul oluşturmak ve örgütsel eğitim vermek amacı ile faaliyet gösteren sözde medreseye eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Operasyonda, 'de görerek eylem yapmak için 'ye geldiği belirlenen ve örgütün sözde Malatya sorumlusu olduğu tespit edilen kişinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerin adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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