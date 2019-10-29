Aklamaya kalkışmasınlar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, DEAŞ terör örgütü lideri Bağdadi'nin öldürülmesinin terörle mücadelede bir kazanım olduğunu belirtti. "DEAŞ'a karşı mücadelemiz aynı kararlılıkla devam edecektir. Fakat buradan YPG'yi aklamaya, onlara bir paye vermeye dönük çabaları, bizim açımızdan kabul edilemez" dedi.
- Güncel
- 29.10.2019
- Gazete
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