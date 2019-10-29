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Af yeniden gündemde

MHP'de af yasasını hazırlayan ekibin başında yer alan Feti Yıldız, Twitter hesabından tahliye sayısıyla ilgili sayıları paylaştı. Yıldız, 14 Eylül 2019 itibarıyla cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü 284 bin 624 kişinin bulunduğunu vurguladı. Tekliflerin yasalaşması halinde de ilk etapta 93 bin toplamda ise 129 bin kişinin tahliye olacağını açıkladı.

Af yeniden gündemde
MHP'de af yasasını hazırlayan ekibin başında yer alan Feti Yıldız, Twitter hesabından tahliye sayısıyla ilgili sayıları paylaştı. Yıldız, 14 Eylül 2019 itibarıyla cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü 284 bin 624 kişinin bulunduğunu vurguladı. Tekliflerin yasalaşması halinde de ilk etapta 93 bin toplamda ise 129 bin kişinin tahliye olacağını açıkladı.

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