En anlamlı ve duygusal Cumhuriyet Bayramı mesajları bu sayfada. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in 96. yılı tüm yurtta büyük bir gururla kutlanmakta, uzakta olan vatandaşlar ise duygularını mesajlarlarla paylaşmaktadır. Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri, Cumhuriyet Bayramı şiirleri, Whatsapp ve SMS mesajları için haberimizi okumalısınız. Yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı! Atatürk'ün Cumhuriyet sözleri ve sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel mesajları sizler için derledik. İşte kısa ve öz 29 Ekim kutlama mesajları... 29 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmen kurulduğu tarih olarak her yıl kutlanır.

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