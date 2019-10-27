Saatler geri alınacak mı sorusu, 27 Ekim Pazar gününün gündem konuları arasında yer aldı. Bazı akıllı cihazların, Avrupa'da uygulanmaya devam edilen yaz/kış saati uygulaması dolayısıyla otomatik olarak geri alınması, akıllara saatler geri alınacak mı sorusunu getirdi. Peki, Türkiye'de şu an saat kaç? Bu yıl saatler geri alınacak mı? Avrupa'nın bazı ülkelerinde kullanılan kış saati uygulaması Türkiye'de 2017 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlükten kaldırılmıştı. 1 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete kararıyla gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulaması her sene, yıl boyu sürdürülme kararı alındı.

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