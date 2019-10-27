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  • Son Güncelleme: 27.10.2019 09:17

Şu an 2019 Türkiye’de saat kaç , ?

Vatandaşlar Pazar sabahına bugün şeklinde bir soru ile uyandılar. Bu bağlamda Türkiye’de şuan saat kaç sorusu ve dahil tüm şehirlerde merak ediliyor. Bugün sorusuna cevap arayan binlerce vatandaş, bu konunun yanıtını internet üzerinden araştırmaya başladı. Bazı akıllı cihazların Avrupa'daki uygulama dolayısıyla saatleri otomatik olarak geri alması, akıllara sorusunu getirdi. Peki, ülkemizde tek saat şeklinde devam eden uygulamaya göre şu an saat kaç? İşte, merak edilen detaylar

Saatler geri alınacak mı? Türkiye'de şu an saat kaç?

Saatler geri alınacak mı sorusu, 27 Ekim Pazar gününün gündem konuları arasında yer aldı. Bazı akıllı cihazların, Avrupa'da uygulanmaya devam edilen yaz/kış saati uygulaması dolayısıyla otomatik olarak geri alınması, akıllara saatler geri alınacak mı sorusunu getirdi. Peki, Türkiye'de şu an saat kaç? Bu yıl saatler geri alınacak mı? Avrupa'nın bazı ülkelerinde kullanılan kış saati uygulaması Türkiye'de 2017 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlükten kaldırılmıştı. 1 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete kararıyla gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulaması her sene, yıl boyu sürdürülme kararı alındı.

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