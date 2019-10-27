Saat kaç? sorusu saatlerin dünya genelinde geri alınmasıyla büyük merak konusu oldu. Telefon ve bilgisayarlarda telefonların otomatik olarak geril alınması sonrası, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da şuan saat kaç? Saatler geri alındı mı? İşte ayrıntılar... Türkiye'de saatler geri alınmadı. Doğru saati öğrenmek için TRT resmi internet sitesini veya manuel saatlerinizi (kol saati, duvar saati vb.) kontrol edebilirsiniz.

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