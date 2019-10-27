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  • Son Güncelleme: 27.10.2019 09:27

? ? şuan saat kaç? ...

'de ? Saatler geri alındı mı? Şuan saat kaç? soruları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Pazar sabahına uyananlar saat karmaşası ile karşılaştı. Dünya genelinde saatler bir saat geri alındı. Bu bağlamda telefonlarda ve bilgisayarlarda saatler bir saat geri alındı. Dünya genelinde saatlerin bir saat geri alınması nedeniyle , gibi marka telefon, tablet ve bilgisayarlarda saatler otomatik olarak geri alındı. Peki , ve 'de şuanda saat kaç?

Saat kaç? Saatler geri alındı mı?

Saat kaç? sorusu saatlerin dünya genelinde geri alınmasıyla büyük merak konusu oldu. Telefon ve bilgisayarlarda telefonların otomatik olarak geril alınması sonrası, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da şuan saat kaç? Saatler geri alındı mı? İşte ayrıntılar... Türkiye'de saatler geri alınmadı. Doğru saati öğrenmek için TRT resmi internet sitesini veya manuel saatlerinizi (kol saati, duvar saati vb.) kontrol edebilirsiniz.

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