Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, terörist Mazlum Kobani'nin kırmızı bültenle arandığını belirtti. Şöyle devam etti: "Konu ABD'deki makamlara iletilmiştir. Bu kişinin ABD'ye girmesi halinde yakalanıp Türkiye'ye iade edilmesi gerekmektedir."
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, terörist Mazlum Kobani'nin kırmızı bültenle arandığını belirtti. Şöyle devam etti: "Konu ABD'deki makamlara iletilmiştir. Bu kişinin ABD'ye girmesi halinde yakalanıp Türkiye'ye iade edilmesi gerekmektedir."
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