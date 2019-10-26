Bugünkü
Takvim

'ye iadesi şart

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'nin arandığını belirtti. Bakan Gül, "Konu ABD'deki makamlara iletilmiştir. Bu kişinin ABD'ye girmesi halinde yakalanıp 'ye iade edilmesi gerekmektedir." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, terörist 'nin arandığını belirtti. Şöyle devam etti: "Konu ABD'deki makamlara iletilmiştir. Bu kişinin ABD'ye girmesi halinde yakalanıp Türkiye'ye iade edilmesi gerekmektedir."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriTürkiye'ye iadesi şart
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri