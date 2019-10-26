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  • Son Güncelleme: 26.10.2019 09:07

Son dakika: Hulusi Akar'dan flaş açıklaması

Son dakika haberi... Akar: () Gayet normal, planlandığı gibi gidiyor. 150 saat, 29 Ekim 18.00'de bitiyor. O zamana kadar olayları yakından takip ediyoruz. Sonraki durumu tekrar değerlendirip gereğini yapacağız.

Bakan Akar'dan flaş Soçi Mutabakatı açıklaması

Akar: () Gayet normal, planlandığı gibi gidiyor. 150 saat, 29 Ekim 18.00'de bitiyor. O zamana kadar olayları yakından takip ediyoruz. Sonraki durumu tekrar değerlendirip gereğini yapacağız. Etnik temizlik bu kadar kolay kullanılacak bir laf değil. Gerçekle hiç alakası olmayan şekilde bunların konuşulması, yazılması ahlaki değil. Herhangi bir şekilde insan hakları ihlali, kimyasal silah gibi insanlık dışı uygulamalar asla söz konusu değil.

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