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  • Son Güncelleme: 25.10.2019 16:23

Son dakika: İstanbul'da korkutan deprem! İşte 25 Ekim Kandilli son depremler listesi...

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Marmara Denizi'nde 3.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

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