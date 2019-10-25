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Bakan Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşı Maas'ın eleştirilerine yanıt

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a sosyal medya hesabından verdiği yanıtta, "Türkiye'ye ders vermeye kalkan, gerekli cevabı alacağını bilmelidir." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu: Parmak sallama
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, harekatı eleştiren Almanya Dışişleri Bakanı Maas'a cevap verdi: Sevgili Maas, Türkiye ziyaretinden sevinç duyduğumu belirtmek isterim. Ancak işaret parmağını sallayarak değil. Kim Türkiye'ye ders vermeye çalışırsa, bunun yanıtını alacağını da hesap etmeli.

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