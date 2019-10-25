Bakan Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşı Maas'ın eleştirilerine yanıt

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, harekatı eleştiren Almanya Dışişleri Bakanı Maas'a cevap verdi: Sevgili Maas, Türkiye ziyaretinden sevinç duyduğumu belirtmek isterim. Ancak işaret parmağını sallayarak değil. Kim Türkiye'ye ders vermeye çalışırsa, bunun yanıtını alacağını da hesap etmeli.
- Güncel
- 25.10.2019
- Gazete
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