Yaptırımlar kaldırıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki son durum ile ilgili açıklama yaptı: Suriye'de herkes için iyi bir iş yaptık, artık oradan çıkıyoruz. Erdoğan ülkesini seven ve güzel işler yapan bir adam. Yakın zamanda bir araya gelebiliriz. Türkiye'ye tüm yaptırımların kaldırılmasını emrettim.
ABD'DEN PATRİOT SATIN ALABİLİRİZ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F-35 krizinde çözümün yakın olduğunu ifade etti. "Türkiye ABD'den patriot hava savunma sistemi de satın alabilir" diyen Akar, "Elimize geçen 200 DEAŞ'lı var, uygun şekilde kontrol ediyoruz" ifadesini kullandı.
MİLLİ DENİZ PANİĞİ BAŞLADI
FORBES, Türk donanmasını sayfalarına taşıdı. Haberde Türkiye'nin NATO içindeki en büyük ikinci donanmaya sahip olduğunu yazdı. İlk yerli denizaltıyı inşa etmeye başladığımızı hatırlattı. MiLDEN (Milli Denizaltı) projesiyle 6 denizaltının 2030'larda filoya katılacağı manşetini attı.
TÜRKİYE İMAMININ KIZI YAKALANDI
FETÖ'nün en üst düzey isimlerinin yer aldığı ve Ergenekon operasyonları, 17- 25 Aralık operasyonları gibi birçok kritik kararın alındığı 'Başyüceler Şurası'nın sözde başkanı Mustafa Özcan'ın kızı Zehra Bozkurt, İzmir'de gözaltına alındı. Bozkurt'un ByLock kullandığı tespit edildi
ŞEHİT POLİSİN İNTİKAMI ALINDI
Adıyaman'da 26 Temmuz'da şehit olan Taha Uluçay'ın failleri, etkisiz hale getirildi. Şehidin ağabeyi Osman Uluçay, "Devlet kardeşimin kanını yerde bırakmadı. Kardeşimin şehit olduğu gün ve saatte arayıp müjdeli haberi verdiler" dedi.
KRALİYET 2 BAKANI KOVDU
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İbrahim el-Assaf ve Ulaştırma Bakanı Nebil el-Amudi, Kraliyet kararıyla görevlerinden alındı. Dışişleri Bakanlığı'na Faysal bin Ferhan bin Abdullah Al Suud getirilirken, Ulaştırma Bakanlığı görevine de Salih bin Nasır el-Casir atandı. Bakanların neden görevden alındıkları açıklanmadı.
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