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  • Son Güncelleme: 24.10.2019 10:02

maddeleri neler? mahkumlara ve çıktı mı?

Binlerce af bekleyen vatandaş ve aileleri her gün yeni gelişmeleri internet üzerinden takip ediyor. ile ilgili gelişmeleri ise oldukça merak ediliyor. Son olarak : '' Genel Kurulunca yasalaştırılan YRS'nin ilk paketini Sayın Cumhurbaşkanımız onayladı. Sıra uygulamada, reform ancak iyi ve doğru bir şekilde hayata geçirildiğinde hedeflerine ulaşacaktır'' dedi. Uzun süredir Adalet Bakanlığı'nın üstünde çalıştığı düzenlemenin, bundan böyle getirilmesi düşünülen yargı paketleri içerisinde değil, ayrı bir düzenleme olarak Meclis'ten geçirilmesi düşünülüyor. Peki, ve Meclis'e geldi mi? ne zaman açıklanacak? İşte af ile ilgili son gelişmeler...

İkinci yargı paketi maddeleri neler? Mahkumlara genel af...

Af yasası ne zaman çıkacak? Halk arasında genel af ve ceza indirimi olarak adlandırılan infaz yasasının içinde yer aldığı ikinci yargı paketinde detaylar belli olmaya başladı. İlk yargı paketinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından af yasası için heyecanlı bekleyiş arttı. Peki, genel af ve ceza indirimi yasası Meclis'e geldi mi? ikinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? Adalet Bakan Abdulhamit Gül: TBMM Genel Kurulunca yasalaştırılan YRS'nin ilk paketini Sayın Cumhurbaşkanımız onayladı. Sıra uygulamada, reform ancak iyi ve doğru bir şekilde hayata geçirildiğinde hedeflerine ulaşacaktır. Adalet Bakan Abdulhamit Gül: TBMM Genel Kurulunca yasalaştırılan YRS'nin ilk paketini Sayın Cumhurbaşkanımız onayladı. Sıra uygulamada, reform ancak iyi ve doğru bir şekilde hayata geçirildiğinde hedeflerine ulaşacaktır.

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