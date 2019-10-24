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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Yeni kaymakamlarımıza görev hayatlarında başarılar diliyorum. Bizim gözümüzde başarılı kaymakam, görev yaptığı ilçeden ayrıldıktan sonra da uzun yıllar ismi hayırla anılan kişidir.
AYRINTILAR GELİYOR...
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