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  • Son Güncelleme: 24.10.2019 15:53

Başkan Erdoğan'dan Kursu 'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 105. Dönem Kursu 'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Son dakika haberi... Başkan , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 105. Dönem Kursu 'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Yeni kaymakamlarımıza görev hayatlarında başarılar diliyorum. Bizim gözümüzde başarılı kaymakam, görev yaptığı ilçeden ayrıldıktan sonra da uzun yıllar ismi hayırla anılan kişidir.

AYRINTILAR GELİYOR...

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