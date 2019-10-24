Binlerce af bekleyen vatandaş ve aileleri her gün yeni gelişmeleri internet üzerinden takip ediyor. Af yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri ise oldukça merak ediliyor. Son olarak Adalet Bakan Abdulhamit Gül: ''TBMM Genel Kurulunca yasalaştırılan YRS'nin ilk paketini Sayın Cumhurbaşkanımız onayladı. Sıra uygulamada, reform ancak iyi ve doğru bir şekilde hayata geçirildiğinde hedeflerine ulaşacaktır'' dedi. Uzun süredir Adalet Bakanlığı'nın üstünde çalıştığı düzenlemenin, bundan böyle getirilmesi düşünülen yargı paketleri içerisinde değil, ayrı bir düzenleme olarak Meclis'ten geçirilmesi düşünülüyor. Peki, genel af ve ceza indirimi yasası Meclis'e geldi mi? ikinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? İşte 24 Ekim af ile ilgili son gelişmeler...

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