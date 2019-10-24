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  • 25.10.2019 09:05
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 09:05

25 Ekim mahkumlara ve çıktı mı? maddeleri neler?

ne zaman çıkacak? Halk arasında ve ceza indirimi olarak adlandırılan infaz yasasının içinde yer aldığı nde detaylar belli olmaya başladı. İlk yargı paketinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından af yasası için heyecanlı bekleyiş arttı. Peki, genel af ve Meclis'e geldi mi? ikinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? : Genel Kurulunca yasalaştırılan YRS'nin ilk paketini Sayın Cumhurbaşkanımız onayladı. Sıra uygulamada, reform ancak iyi ve doğru bir şekilde hayata geçirildiğinde hedeflerine ulaşacaktır. Adalet Bakan Abdulhamit Gül: TBMM Genel Kurulunca yasalaştırılan YRS'nin ilk paketini Sayın Cumhurbaşkanımız onayladı. Sıra uygulamada, reform ancak iyi ve doğru bir şekilde hayata geçirildiğinde hedeflerine ulaşacaktır.

İkinci yargı paketi maddeleri neler? Mahkumlara genel af...

Binlerce af bekleyen vatandaş ve aileleri her gün yeni gelişmeleri internet üzerinden takip ediyor. Af yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri ise oldukça merak ediliyor. Son olarak Adalet Bakan Abdulhamit Gül: ''TBMM Genel Kurulunca yasalaştırılan YRS'nin ilk paketini Sayın Cumhurbaşkanımız onayladı. Sıra uygulamada, reform ancak iyi ve doğru bir şekilde hayata geçirildiğinde hedeflerine ulaşacaktır'' dedi. Uzun süredir Adalet Bakanlığı'nın üstünde çalıştığı düzenlemenin, bundan böyle getirilmesi düşünülen yargı paketleri içerisinde değil, ayrı bir düzenleme olarak Meclis'ten geçirilmesi düşünülüyor. Peki, genel af ve ceza indirimi yasası Meclis'e geldi mi? ikinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? İşte 24 Ekim af ile ilgili son gelişmeler...

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