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  • Son Güncelleme: 23.10.2019 15:53

haritayla duyurdu! sınırına 15 kontrol noktası kuracak

tarafından 'yle varılan mutabakat kapsamında 'nin kuzeyinde devriye faaliyetlerinin yürütüleceği bölgenin haritası yayınlandı.

Rusya haritayla duyurdu! Sınıra 15 kontrol noktası kurulacak

Devlet Başkanı ile Cumhurbaşkanı 'ın anlaşmaya vardığı Soçi Mutabakatı kapsamında kurulacak 15 kontrol noktasının 'yla Türk su tarafından kontrol altına alınan alanın dışındaki bölgelerde bulunuyor.

Sputnik'te yer alan habere göre; 5 kontrol noktası Barış Pınarı Harekatı'nın düzenlendiği bölgenin batısından Fırat'ın doğusuna uzanan sınır hattında yer alırken, diğer 10 kontrol noktası Rasulayn'ın doğusu ile sınırındaki Derik arasında konumlanıyor.

Haritada, Rusya ile 'nin devriye yapacağı 10 kilometre derinliğindeki bölge ile unsurlarının çekileceği 32 kilometre derinliğindeki alanın siyah kesik çizgilerle belirtildiği görüldü.

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