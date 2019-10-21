Eski Türkiye yok

Barış Pınarı Harekatı ile iplerin gerildiği bir dönemde ABD ile Türkiye arasında anlaşma yapıldı. Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA Ekonomi Direktörü Doç. Dr. Nurullah Gür ile anlaşmayı konuştuk.Türkiye, Suriye iç savaşının çok başlarından itibaren bu güvenli bölgenin kurulması gerektiğini her defasında dillendiriyordu. Ama maalesef bugüne kadar bu makul isteği gözardı edildi. Başta ABD olmak üzere çoğu defa Türkiye oyalanmaya çalışıldı. Diplomasi masasında verim alamadık, oyalandık. Dolayısıyla bu askeri operasyon sonucunda Türkiye en azından şu aşamada istediğini aldı gibi görünüyor.Özellikle bu operasyonun ilk gününden itibaren hem cumhuriyetçi hem demokrat kanaldaki üyeler kongreye bununla ilgili bir öneride de bulundu. Oradaki bahsi geçen finans sistemi ve ticarete yönelik yaptırımlar aslında daha ağır yaptırımlardı. Trump kendi kamuoyundan gelen baskıları biraz da ön almak için, orada sıkışmıştı. Çünkü şu anda iç siyasette sıkışmış bir Trump görüyoruz, o sıkışmayı biraz önlemek açısından, biraz rahatlamak açısından Türkiye'ye belli yaptırımlar uygulamayı uygun gördü.

Var... Çünkü Çin'e karşı uygulamış olduğu tarife artışları veya gümrük dışı ticareti önleyici önlemlerden dolayı ABD'de enflasyonun artma riski var. Bazı ara malların piyasada az kalma, arzın kısıtlanması riski var. Dolayısıyla Çin'den boşalan alan ABD piyasasının ihtiyacının Türkiye, Meksika, Güney Afrika, Endonezya, Filipinler gibi, Tayland gibi ülkelerden giderilmesi lazım.Şu 120 saatlik süreç başarı ile sonuçlanırsa o zaman yaptırımların geri çekilmesi, tekrar 100 milyar dolarlık ticaret hacmi çağrısının yenilenmesi ve buna yönelik çalışma gruplarının oluşmasını öngörüyoruz.