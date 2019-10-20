İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD ile varılan mutabakatla ilgili konuştu. "Operasyona ara verilmesini memnuniyetle karşılıyorum. ABD ile varılan anlaşma zaiyatı en aza indirecektir." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD ile varılan mutabakatla ilgili konuştu. "Operasyona ara verilmesini memnuniyetle karşılıyorum. ABD ile varılan anlaşma zaiyatı en aza indirecektir." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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