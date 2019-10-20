20 Ekim af yasası son dakika: Genel af ve ceza indirimi olarak bilinen infaz yasasının içinde yer aldığı ikinci yargı paketinde detaylar ortaya çıktı. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketinin kabul edilmesinin ardından ikinci yargı paketi konusu Meclis'te görüşüldü. Peki ikinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? Genel af ne zaman yürürlüğe girecek? İşte 20 Ekim af ve ceza indirimi ile ilgili son gelişmeler... Cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticareti, örgütlü suçlar, terör suçlarını işleyenler ile mükerrerler yarı yarıya infaz kapsamı dışında olacak. Genel af, kamu yararına uygunluğu anlaşıldığı belli başlı suç çeşitlerinin kovuşturulmasının durdurulması, verilmiş olan cezaların kaldırılması ya da azaltılmasıdır.

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İKİNCİ YARGI PAKETİ ÇIKIŞ TARİHİ

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, af teklifinin ikinci infaz paketiyle birlikte ekim ayının sonunda aralık ayının başında Meclis'e geleceğini söyledi. Akçay, "O konuda biliyorsunuz, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'nın da açıklamaları var. Aralık ayından önce çıkacağına ümit ediyoruz. İç tüzük değişikliklerinin yapılmasını gerektiğini biz söyledik." İlk yargı paketinin yasalaşmasının ardından ikinci yargı paketi Meclis'te görüşülecek. TBMM, 22 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanacak.