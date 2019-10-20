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  • Son Güncelleme: 21.10.2019 08:56

21 Ekim nedir? ne zaman gelecek? İşte ve detaylar

21 Ekim af yasası son dakika: ve ceza indirimi olarak bilinen infaz yasasının içinde yer aldığı ikinci yargı paketinde detaylar ortaya çıktı. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketinin kabul edilmesinin ardından ikinci yargı paketi konusu Meclis'te görüşüldü. Peki ikinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? Genel af ne zaman yürürlüğe girecek? İşte 21 Ekim af ve ceza indirimi ile ilgili son gelişmeler... Cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticareti, örgütlü suçlar, terör suçlarını işleyenler ile mükerrerler yarı yarıya infaz kapsamı dışında olacak. Genel af, kamu yararına uygunluğu anlaşıldığı belli başlı suç çeşitlerinin kovuşturulmasının durdurulması, verilmiş olan cezaların kaldırılması ya da azaltılmasıdır.

Genel af ne zaman gelecek? İşte ikinci yargı paketi tarihi

21 Ekim af yasası son dakika: Genel af ne zaman gelecek ve af ve ceza indirimi en son haberleri Türkiye'nin gündeminde. İkinci yargı paketi
ile ilgili gelişmeler af bekleyen on binleri oldukça umutlandırdı. İkinci yargı paketi ile 30 bin kişinin cezaevlerinden tahliye edilmesi öngörülüyor. Yeni sisteme göre, mahkemelerce verilen cezaların 2/3'ü yerin 1/2'si cezaevinde geçirilecek. Bu sürenin de 1/5'i denetimli serbestlikte geçirilebilecek. Denetim süresi her koşulda 3 yılın üzerinde olamayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci yargı paketinin hazırlandığını açıklamasının ardından af bekleyen vatandaşların umutlu bekleyişi başlamıştı. Peki, ikinci yargı paketi ne zaman açıklanacak? Genel af ne zaman yürürlüğe girecek? İşte 20 Ekim af ve ceza indirimi ile ilgili son durum...

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İKİNCİ YARGI PAKETİ ÇIKIŞ TARİHİ

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, af teklifinin ikinci infaz paketiyle birlikte ekim ayının sonunda aralık ayının başında Meclis'e geleceğini söyledi. Akçay, "O konuda biliyorsunuz, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'nın da açıklamaları var. Aralık ayından önce çıkacağına ümit ediyoruz. İç tüzük değişikliklerinin yapılmasını gerektiğini biz söyledik." İlk yargı paketinin yasalaşmasının ardından ikinci yargı paketi Meclis'te görüşülecek. TBMM, 22 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanacak.

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Sakın kimseye Af verilmesin yoksa suçlar daha da çok artar. Cezalar daha da arttırıl sın ben İDAM İstiyorum. CAN YAKAN LARIN AYNEN CANI YANSIN.

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cevapla 21.10.2019 00:31
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