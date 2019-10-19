Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo'nun 28 yaşındaki oğlu Ovidio Guzman Lopez, Culiacan kentinde rutin bir devriye sırasında bir evde yakalandı, kartel üyeleri ortalığı karıştırdı.

ABD'de uyuşturucu akışını sağlayan en büyük kartel olan Sinaloa'nun eski lideri olan Guzman'ı güvenlik güçlerinin elinden kurtarmak için ateş açan mafya üyeleri, şehri savaş alanına çevirdi.



Müebbet mahkumu El Chapo; 14 Temmuz 2014'te hapishaneden firar etmişti. El Chapo, 2016'da yeniden yakalanmıştI.

Emniyet güçleri, Guzman'ı serbest bıraktı.