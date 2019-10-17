

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabulü başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pence ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.40'da bir araya geldi.

Kabul, basına kapalı devam ediyor.







MASADA BARIŞ PINARI HAREKATI VAR

Görüşmede, Barış Pınarı Harekatı kapsamında atılacak adımlar, güvenli bölge konusu ve ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararları gibi başlıkların ele alınması bekleniyor.