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  • Son Güncelleme: 17.10.2019 15:59

Son dakika: Başkan Erdoğan - görüşmesi başladı

Son dakika haberi... Başkan 'ın, ABD Başkan Yardımcısı 'i kabulü başladı. Külliye'de gerçekleşen kabul, basına kapalı devam ediyor.


Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın, ABD Başkan Yardımcısı 'i kabulü başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pence ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.40'da bir araya geldi.

Kabul, basına kapalı devam ediyor.



MASADA BARIŞ PINARI HAREKATI VAR
Görüşmede, Barış Pınarı Harekatı kapsamında atılacak adımlar, güvenli bölge konusu ve ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararları gibi başlıkların ele alınması bekleniyor.






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T&#252;rkiye candır Türkiye candır

Pence' in suratına bir bakın kin akıyor teröristlerin uşağı süper devlet USA bunlardan müttefik olmaz incirlik artık devrede olmalıdır.

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cevapla 17.10.2019 15:59
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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