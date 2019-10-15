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  • Son Güncelleme: 15.10.2019 09:29

'nun askerleri sayesinde yıllar sonrasında ailelerine kavuştu!

’nin başlattığı ’nda ilçe merkezinin ’li teröristlerden kurtarılmasına yardımcı olan ’ndan Tel Abyad’lı askerler yıllar sonra ailelerine kavuştular. Tel Abyadlı askeri, "Şu an ablamın oğlu ile beraberim. Onları görmeyeli yaklaşık 6 yıl olmuştu. Çok şükür. Allah'ın izni ve Suriye Milli Ordusu'nun sayesinde evimize döndük" ifadelerini kullandı.

Suriye Milli Ordusu'nun askerleri yıllar sonrasında ailelerine kavuştu!

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 5'inci gününde Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye topraklarındaki Tel Abyad teröristlerden temizlenmişti.

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