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  • Son Güncelleme: 15.10.2019 16:39

Son dakika: Bakanlık duyurdu! /'ya büyük darbe: 245 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberine göre ndan, /'ya yönelik son 3 günde 36 ilde yapılan operasyonlarda 245 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bakanlık duyurdu! PKK/KCK'ya büyük darbe

'ndan yapılan açıklamada, "Son 3 günde / terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda 36 ilde 63 operasyonda, 245 şahıs gözaltına alındı. Terör örgütü DEAŞ'a yönelik son 3 günde yürütülen operasyonlarda ise, 25 ilde 44 operasyonda, 146 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlar devam ediyor." denildi.

Ayrıntılar gelecek...

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