Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 12.10.2019 14:22
  • Son Güncelleme: 12.10.2019 14:31

'na Fırat'ın batısından destek gelecek! İş makineleri köprü kurmak için iş makineleri yola çıktı

Fırat'ın doğusuna yapılan 'na destek için Fırat Nehri'ne seyyar köprü kurulacak. Köprüyü inşa edecek iş makineleri, sınırı geçti.

/ terör örgütüne yönelik Fırat'ın doğusunda düzenlenen kapsamında, Fırat Nehri'ne seyyar köprü kuruluyor.

Fırat'ın batısındaki asker personel ve zırhlı araçların geçişi için yapılması planlanan köprünün malzemeleri ve iş makineleri, tırlarla bölgeye sevk ediliyor.



GAZİANTEP'TEN SINIRI GEÇTİ
Gaziantep'in Karkamış 'ndan geçen tırlarla, yapay köprünün malzemeleri ve iş makineleri sınırına doğru yola çıkartıldı. Köprü malzemelerinin sevkiyatına, askeri zırhlı araç ve askeri personel de eşlik etti. Fırat Nehri üzerine yapılması planlanan yapay köprü için malzemelerin Karkamış'tan ve 'ndan geçişi esnasında ise bölgede yoğun güvenlik tedbirleri alındı.

AĞIR SİLAHLI ARAÇLAR DA GEÇECEK
Köprü malzemelerinin 'dan geldiği öğrenilirken, Fırat'a kurulacak köprünün ise 'nin içerisinde bulunan ve nehrin batısındaki Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu'na ait zırhlı ve ağır silahlı araçların geçişinde kullanılacağı öğrenildi.




kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBarış Pınarı Harekatı'na Fırat'ın batısından destek gelecek! İş makineleri köprü kurmak için iş makineleri yola çıktı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri