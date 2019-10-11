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  • Son Güncelleme: 11.10.2019 13:34

şehit olan askerler isimleri memleketleri ve rütbeleri nedir? Barış Pınarı Harekatı şehit sayısı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla () tarafından başlatılan ve Suriye Milli Ordusu unsurlarınca desteklenen sürüyor. Barış Pınarı Harekatı kapsamında 3 askerimiz şehit oldu. Barış Pınarı'nın ilk asker şehidi Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu oldu. Milli Savunma Bakanı , Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu için başsağlığı mesajı yayımladı. Ayrıca Tel Abyad'da 4 SMO askeri şehit oldu. Peki isimleri ve rütbeleri nedir? İşte Barış Pınarı Harekatı şehit sayısı ve tüm detaylar

Barış Pınarı Harekatı şehit olan asker isimleri ve rütbeleri

Barış Pınarı Harekatı şehit olan askerler isimleri ve rütbeleri nedir? Barış Pınarı Harekatı kapsamında, terör örgütü YPK/PKK'nın, Tel Abyad ilçesindeki pususunda, Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) 4 savaşçı şehit oldu. Askerlerin şehit olduğu Dedat köyü ise çetin çatışmaların ardından teröristlerden kurtarılan 11. köy olarak kayıtlara geçti. Teröristlerin SMO askeri kıyafetleri giyerek pusu kurduğu kaydedildi. Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu şehit oldu. Çatışmada 3 asker de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, harekat bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı ifade edildi.

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