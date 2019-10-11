Barış Pınarı Harekatı şehit olan askerler isimleri ve rütbeleri nedir? Barış Pınarı Harekatı kapsamında, terör örgütü YPK/PKK'nın, Tel Abyad ilçesindeki pususunda, Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) 4 savaşçı şehit oldu. Askerlerin şehit olduğu Dedat köyü ise çetin çatışmaların ardından teröristlerden kurtarılan 11. köy olarak kayıtlara geçti. Teröristlerin SMO askeri kıyafetleri giyerek pusu kurduğu kaydedildi. Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu şehit oldu. Çatışmada 3 asker de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, harekat bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı ifade edildi.

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