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  • Son Güncelleme: 10.10.2019 11:41

Sigaraya son dakika mı geldi? JTİ, BAT, güncel sigara fiyat listesi! Sigara zam mı var mı?

Başkan Erdoğan'ın sigaraya talimatı sonrasında tiryakiler sigara fiyatlarının artıp artmayacağını oldukça merak ediyor. Bu bağlamda her gün internette Sigara zammı var mı? sorusunu aratıyorlar. Geçtiğimiz aylarda sigaralara 3'er TL zam yapıldı. Bu gelişmelerin ardından sosyal medya kullanıcıları tarafından sigaraya 5 TL zam yapılacağı iddia edilmişti. Daha sonra Türkiye tarafından yapılan açıklama ile bu iddialar yalanlanmıştı. Peki, sigara zammı var mı? Sigaraya yeni zam gelecek mi? İşte JTİ, BAT, güncel sigara fiyat listesi...

Sigaraya son dakika zam mı geldi?

Sigaraya yeni zam geleceği iddiaları sosyal medyada dolaşmaya devam ediyor. Sigara fiyatlarına yapılan 3'er TL zammın ardından 5 TL zam yapılacağı iddia edilmiş, British American Tobacco Türkiye resmi açıklama ile bu iddiaları yalanlamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise sigara yasağıyla ilgili olarak bakanlara, "Gerekirse vergileri üç kat artırın" talimatını verdi. Peki, yeni sigara zammı var mı? Sigaraya zam gelecek mi? İşte 10 Ekim JTİ, BAT, Philip Morris güncel sigara fiyat listesi... Sigaranın vücudun hemen hemen her yerine zarar verdiği bir gerçek. Hatta bazı yerlerde yaptığı tahribatlar ileride geri dönüşü çok zor sağlık problemlerine sebep olabilir.

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