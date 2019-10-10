Sigaraya yeni zam geleceği iddiaları sosyal medyada dolaşmaya devam ediyor. Sigara fiyatlarına yapılan 3'er TL zammın ardından 5 TL zam yapılacağı iddia edilmiş, British American Tobacco Türkiye resmi açıklama ile bu iddiaları yalanlamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise sigara yasağıyla ilgili olarak bakanlara, "Gerekirse vergileri üç kat artırın" talimatını verdi. Peki, yeni sigara zammı var mı? Sigaraya zam gelecek mi? İşte 10 Ekim JTİ, BAT, Philip Morris güncel sigara fiyat listesi... Sigaranın vücudun hemen hemen her yerine zarar verdiği bir gerçek. Hatta bazı yerlerde yaptığı tahribatlar ileride geri dönüşü çok zor sağlık problemlerine sebep olabilir.

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