Savaşan askere okunacak dua! Askerler Mehmetçik için hangi dualar okunur? Askerde vatani görevini yapmakta olan askerlerimiz için hangi duaların okunacağı birçok kişi tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Askerimiz; vatanın, milletin, devletin, koruyucularıdır. Peki, Askerler için hangi dualar okunur? Eğer savaşa veya çatışmaya çıkan askerler 190 defa Er-Rahıym ismi şerifini yazıp üzerinde taşırsa Allah'ın izni ile düşman ona hiçbir zarar veremez. Nasr suresini okumak düşmana galip gelmeye vesiledir. Düşmanı mağlup etmek için 3 gün aynı yerde 70 kere Ya Hafidu ismi şerifi okunursa kısa zamanda etkisi gözle görülür.

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