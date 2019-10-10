Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 10.10.2019 17:34
  • Son Güncelleme: 10.10.2019 17:35

! Askerler Mehmetçik için hangi dualar okunur?

Barış Pınarı Harekatı başladı ve Türk halkı askerlerin etrafında kenetlenmiş durumda bu bağlamda vatandaşlar sorusunu oldukça merak ediyor. Ülkesinin refahını, huzurunu ve birlik ve beraberliğini korumak adına vatani görevini yerine getiren askerler için hangi duaların okunacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Asker; orduda görevli, erden mareşale kadar rütbeye sahip kişi. Askerlik yükümlülüğü altına giren şahıslar ile özel yasalarla silahlı kuvvetlere katılan ve resmi bir kıyafet taşıyan kişilerdir. Askerlerin aslî görevi ülkelerinin topraklarını iç ve dış tehditlere karşı savunmaktır. Peki, Askerler için hangi dualar okunur? ! Detaylar haberimizde...

Askerler için hangi dualar okunur?

Savaşan askere okunacak dua! Askerler Mehmetçik için hangi dualar okunur? Askerde vatani görevini yapmakta olan askerlerimiz için hangi duaların okunacağı birçok kişi tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Askerimiz; vatanın, milletin, devletin, koruyucularıdır. Peki, Askerler için hangi dualar okunur? Eğer savaşa veya çatışmaya çıkan askerler 190 defa Er-Rahıym ismi şerifini yazıp üzerinde taşırsa Allah'ın izni ile düşman ona hiçbir zarar veremez. Nasr suresini okumak düşmana galip gelmeye vesiledir. Düşmanı mağlup etmek için 3 gün aynı yerde 70 kere Ya Hafidu ismi şerifi okunursa kısa zamanda etkisi gözle görülür.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSavaşan askere okunacak dua! Askerler Mehmetçik için hangi dualar okunur?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri