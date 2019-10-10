Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 10.10.2019 23:45
  • Son Güncelleme: 10.10.2019 23:54

açıkladı: 'nda 219 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre 'ndan etkisiz hale getirilen terörist sayısı 219 oldu. 'den yapılan açıklamada,"Fırat’ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 219 oldu." ifadelerine yer verildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriMSB açıkladı: Barış Pınarı Harekatı'nda 219 terörist etkisiz hale getirildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri