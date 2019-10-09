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  • Son Güncelleme: 09.10.2019 12:06

operasyonu ! Fırat'ın doğusuna operasyon başladı mı? haritası!

Türkiye operasyonu için internette araştırmalar yapıyor. Fırat'ın doğusuna operasyon başladı mı sorusu en fazla sorulan sorular arasında yer alıyor. Bu bağlamda Türkiye gözlerini Fırat'ın doğusuna yapılan 'ndan gelecek haberlere çevrildi. Türk lerinin sınırları geçerek zırhlı araçlarla beraber 'tan Münbiç'e doğru ilerlemeye başladığının bilgisine ulaşıldı. Ayrıca Bloomberg haber ajansının Türk yetkililere dayandırdığı son dakika haberine göre, 'nın Suriye'ye giriş yaptığını öne sürüldü. Peki , operasyon nereye yapılacak ve Barış Pınarı Operasyonunda neler oluyor son durum ne detaylar haberimizde.

Fırat'ın doğusuna operasyon başladı mı?

Suriye operasyonu son dakika haberleri! Fırat'ın doğusuna operasyon başladı mı? Fırat'ın doğusu neresi haritası! Türkiye'nin gözü kulağı Suriye'de yapılan Barış Pınarı Operasyonu'nda. Fırat'ın doğusunda birçok bölgeye düzenlenen Barış Pınarı harekatı hakkında merak edilenler ve son haberler haberimizde. Peki Barış Pınarı Operasyonu nedir, Fırat'ın doğusu neresidir? Milli Savunma Bakanlığı'nın "Engel tanımaz aşarız" başlığıyla yayınladığı videoda Mehmetçiğin zorlu eğitim süreci gözler önüne serildi. Barış Pınarı Harekâtı'nda görev alacak özel birliklerin sınır hattına intikali sürüyor. Sınır hattında ilk olarak 120, sonrasında 450 kilometrelik bölgenin teröristlerden temizleneceği Barış Pınarı, cumhuriyet tarihinin en kapsamlı operasyonu olacak.

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