Suriye operasyonu son dakika haberleri! Fırat'ın doğusuna operasyon başladı mı? Fırat'ın doğusu neresi haritası! Türkiye'nin gözü kulağı Suriye'de yapılan Barış Pınarı Operasyonu'nda. Fırat'ın doğusunda birçok bölgeye düzenlenen Barış Pınarı harekatı hakkında merak edilenler ve son haberler haberimizde. Peki Barış Pınarı Operasyonu nedir, Fırat'ın doğusu neresidir? Milli Savunma Bakanlığı'nın "Engel tanımaz aşarız" başlığıyla yayınladığı videoda Mehmetçiğin zorlu eğitim süreci gözler önüne serildi. Barış Pınarı Harekâtı'nda görev alacak özel birliklerin sınır hattına intikali sürüyor. Sınır hattında ilk olarak 120, sonrasında 450 kilometrelik bölgenin teröristlerden temizleneceği Barış Pınarı, cumhuriyet tarihinin en kapsamlı operasyonu olacak.

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