Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 19.22'de Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 8.6 kilometre derinliğinde meydana geldi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
2019.10.09 19:22:28 37.8963 29.5550 7.0 -.- 3.8 3.8 BAKLANKUYUCAK-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.10.09 18:45:09 39.7348 39.1322 14.8 -.- 2.3 -.- CEVIZLIK-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2019.10.09 18:26:14 38.5930 33.5643 5.0 -.- 1.9 -.- ALTINKAYA-(AKSARAY) İlksel
2019.10.09 17:54:48 38.8837 27.0238 5.2 -.- 1.7 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.10.09 17:45:12 37.8393 28.9570 0.0 -.- 2.0 -.- ALTINTEPE-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2019.10.09 17:39:13 36.0153 29.7750 24.0 -.- 3.0 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2019.10.09 17:31:21 40.8982 28.2030 5.1 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.10.09 17:28:51 38.8922 27.0945 5.4 -.- 1.7 -.- BAHCEDERE-ALIAGA (IZMIR) İlksel
2019.10.09 17:04:18 37.8583 28.9678 0.0 -.- 2.0 -.- BEYLERBEYI-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2019.10.09 16:37:45 38.8642 27.0133 8.2 -.- 3.6 3.5 CALTILIDERE-ALIAGA (IZMIR) İlksel
2019.10.09 16:30:11 37.8255 28.9188 12.7 -.- 2.1 -.- BEKIRLER-BABADAG (DENIZLI) İlksel
2019.10.09 16:09:18 39.1543 27.6352 0.0 -.- 1.8 -.- SARIKAYA-SOMA (MANISA) İlksel
2019.10.09 15:37:54 38.6523 26.6257 16.7 -.- 1.6 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.10.09 13:06:09 39.2860 27.7372 0.0 -.- 1.4 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel
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