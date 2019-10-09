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Genel Sekreteri geliyor

, 'de 'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. İşte haberin detayları ve 9 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nin güncel sayfalarından derlediğimiz haberler...

NATO Genel Sekreteri geliyor
NATO , 'de 'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Stoltenberg, İstanbul'da gerçekleştireceği üst düzey görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenleyecek. Genel Sekreter, Türkiye ziyaretinden önce bugün İtalya'ya, yarın da Yunanistan'a gidecek.

SURİYE-IRAK TEZKERESİNE ONAY
TBMM'den Mehmetçik'e yine tam destek geldi. 'nın Irak ve Suriye'de operasyon düzenlemesine olanak tanıyan tezkerenin süresi, 'nin yanı sıra , ve İyi Parti'nin oylarıyla bir yıl daha uzatıldı. ise her zaman olduğu gibi terör örgütlerinin yanında durarak ret oyu kullandı.


KÜSTAH İSRAİL
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonu 'i tedirgin etti! İsrailli siyasetçiler terör örgütüne destek verdiklerini ilan etti. Eski Eğitim Bakanı ve Yamina (Sağ) İttifakı milletvekili , Twitter'dan "İsrail halkı olarak, 'nin yanındayız" dedi. Türk kullanıcılar tepki gösterdi.

15 KANUNDA DEĞİŞİKLİK
Adalet Komisyonu'nda, 39 maddeden oluşan ve 15 kanunda değişiklik öngören yasa teklifi, kabul edildi. Yargı paketinin ilk bölümünde 'ifade özgürlüğü' yeniden düzenlendi. Buna göre, haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları, suç oluşturmayacak.

DALAMAN SALLANDI
AFAD, 'nın Dalaman ilçesi açıklarında dün akşam saat 22.26'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Vatandaşlar arasında kısa süreli bir paniğe neden olan sarsıntıda, can ve mal kaybı yaşanmadı.

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