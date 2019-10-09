9 Ekim itibari ile Barış Pınarı Harekatı Suriye operasyonu başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin beklenen harekatını Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından duyurdu. Başkan Erdoğan mesajında, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır" dedi. Barış Pınarı Harekatı ile birlikte şu ana kadar 25 hedef vuruldu. İşte 9 Ekim son dakika Suriye operasyonu haberleri ve gelişmeleri! Barış Pınarı Harekatı son durum nedir? Detaylar haberimizde
Barış Pınarı Harekatı son durum nedir? 9 Ekim son dakika Suriye operasyonu haberleri ve gelişmeleri!
9 Ekim son dakika Suriye operasyonu haberleri ve gelişmeleri! Barış Pınarı Harekatı son durum nedir? SURİYE'de Fırat'ın doğusuna yönelik beklenen harekata ilişkin son dakika haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan harekatın başladığını duyurdu. Harekatın ismi Barış Pınarı Harekatı oldu. Başkan Erdoğan Barış Pınarı Harekatı ile, Ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız GÜVENLİ BÖLGE sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız şeklinde Tweet attı.
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