9 Ekim Barış Pınarı Operasyonu son dakika başladı mı? Suriye operasyonu haberleri neler oluyor en son haber. Son Dakika Haberi: Türkiye'nin gözü kulağı Suriye'de yapılan Barış Pınarı Operasyonu'nda. Fırat'ın doğusunda birçok bölgeye düzenlenen Barış Pınarı harekatı hakkında merak edilenler ve son haberler haberimizde. Peki Barış Pınarı Operasyonu nedir, Fırat'ın doğusu neresidir? Bloomberg haber ajansının Türk yetkililere dayandırdığı son dakika haberine göre, TSK'nın Suriye'ye giriş yaptığını öne sürüldü. Haberde Türk ordusunun Suriye'nin kuzeydoğusuna giriş yapıldığı belirtildi.

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