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  • Son Güncelleme: 08.10.2019 18:29

Son dakika: TBMM'de görüşmeleri başladı

Son dakika haberine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve si görüşmeleri başladı. Cumhurbaşkanlığı Tezkeresinin gerekçesinde, Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik ayrılıkçı hareketlerin, terör tehdidinin devam ettiği belirtildi.

TBMM'de tezkere görüşmeleri başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve si görüşmeleri başladı. Cumhurbaşkanlığı Tezkeresinin gerekçesinde, Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik ayrılıkçı hareketlerin, terör tehdidinin devam ettiği belirtildi.

30 EKİM'DEN İTİBAREN 1 YIL UZATILACAK
Türkiye'nin, Irak ve Suriye'den gelebilecek saldırılara karşı çıkarlarını korumak zorunda olduğu vurgulandı. Mevcut sınır ötesi operasyon tezkeresinin süresi 30 Ekim 2019'dan itibaren 1 yıl daha uzatılacak.

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