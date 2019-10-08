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  • Son Güncelleme: 08.10.2019 09:38

'da yağış trafiği felç etti!

'da etkili olan yağmur ve beraberindeki lar trafiği felç etti. Saat 09.10 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 69 seviyesine ulaştı. Bugün, İstanbul ile Marmara'nın doğusunda bekleniyor.

İstanbul'da yağış trafiği felç etti!

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından sağanak sabah saatlerinden itibaren genelinde etkili olmaya başladı.

Yağış nedeniyle sabah işe giden bazı vatandaşlar ıslanmaktan şemsiyeleri sayesinde kurtulurken bazıları ise yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağmurla beraber trafik ları da meydana geldi.

()'nin yoğunluk haritasına göre saat 09.10'da trafik yoğunluğu yüzde 69 seviyesine ulaştı.

İSTANBUL'DA KUVVETLİ YAĞIŞ
Marmara Bölgesi'nde İstanbul ve bölgenin doğusunda bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığı mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyredecek.

Bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken, akşam saatlerine kadar sağanak tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde İstanbul ve bölgenin doğusunda (Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde) yerel olarak kuvvetli (30-50 kg/m²) olacak.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönünden kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak eseceği bölgede , su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Ayrıca, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde hava parçalı bulutlu olacak.

Öte yandan Muğla, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi öngörülen yağışlar nedeniyle, ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması önem taşıyor.

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