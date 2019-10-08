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  • Son Güncelleme: 08.10.2019 17:34

Af, , Nafaka, ve çıktı mı, son durum ne? İşte 8 Ekim Meclis gündemi!

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim tarihinde açıldı. Meclis'in açılmasıyla birlikte gündeme hangi başlıkların geleceği merak konusu oldu. Milyonlar , Af, Nafaka, EYT, ve hakkında araştırmalara devam ediyor. Meclis'in gündeminde pek çok konu bulunuyor. Peki, EYT, Af, Nafaka, EYT, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı çıktı mı? İşte son durum...

EYT yasasında son durum nedir?

Meclis'in açılmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş gündeme gelecek konuları merak etmeye başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelmesi beklenen konular arasında EYT, Af, Nafaka, EYT, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı bulunuyor. Peki, EYT, Af, Nafaka, EYT, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatında son durum nedir? İşte son gelişmeler...

MECLİS GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veri Paylaşımına İlişkin İş Birliği Uygulama Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin Kanun Teklifi

Yeşil Kart Kullananlardan Katkı Payı Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi

2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

Erzurum Havaalanının Adının Erzurum Nafiz Kotan Havaalanı Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi

Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kültür Enstitüsü Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

Türkiye Cumhuriyeti Genel Kurmay Başkanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Tamamlayıcı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşgücü Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

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