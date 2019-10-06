Af yasası son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin 29. İstişare Toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Yargı reformu ile amacımız milletimizin adalet beklentisine cevap vermektir." dedi.

Denetimli serbestlik: Denetimli Serbestlik Yasasından Yararlanmak İsteyen Hükümlünün son 6 ayını açık cezaevinde geçirmesi şartı söz konusu. Son 6 ayını cezaevinde geçirme şartı, 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren 5275 sayılı Ceza İnfaz Kanunu'nun geçici 4. maddesi değişikliği gereği 31.12.2020 tarihine kadar uygulanmayacaktır. Peki, af yasasında son gelişmeler neler? Af ve ceza indirimi kimleri kapsayacak? Mahkumlara af var mı? Peki, af ve ceza indirimi yasası ne zaman çıkacak? İşte 7 Ekim af ile ilgili son gelişmeler...

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