

İstanbul'da CHP'li Maltepe Belediyesi'ne temizlik hizmeti veren bir firma, alacaklarını tahsil edemediğini iddia etti. Söz konusu firma, temizlik ihalesinin başka bir firmaya verildiğini öğrenince de isyan bayrağını çekti. Şirket, hafriyat kamyonlu eylem yapmak için harekete geçti. Gülsuyu'ndaki Maltepe Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün giriş ve çıkışına hafriyat kamyonları park etti. 1 Ekim'de başlayan eylem dün de devam etti. Alandaki araçlar çıkış ve giriş yapamazken, protestonun alacaklar ödene kadar süreceği belirtildi.

Hafriyat kamyonlu eylem nedeniyle araçlar giriş-çıkış yapamıyor.