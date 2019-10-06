İŞKUR KPSS şartsız silahlı silahsız güvenlik görevlisi alım başvuru şartları! İŞKUR'a başvuru nasıl yapılır? Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) her yıl binlerce vatandaşın iş umudu olmaya devam ediyor. Özellikle İŞKUR tarafından yayımlanan personel alım ilanları yakından takip edilirken son olarak 780 güvenlik görevlisi alımı ilanı yayımlandı. İlana başvuru yapacak olan adaylar şu sıralar İŞKUR 780 güvenlik görevlisi personeli alımı başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Peki, İŞKUR 780 güvenlik görevlisi personeli alımı başvuru şartları nelerdir? İşte ilana dair detaylar... İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.

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