Son dakika haberi... AK Parti'nin 29. İstişare Toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yargı Reformu konusuna değindi. Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Yargı reformunda ikinci paket hazırlanıyor. denetimli serbestlik süresi yeniden belirleniyor. Denetimli serbestlik süresi değiştiriliyor." dedi. Peki, af ve ceza indirimi yasası ne zaman çıkacak? İşte 6 Ekim af ile ilgili son gelişmeler... Çalışma bir af niteliğinde değil, Şartlı salıverilme ve Denetimli serbestliğin yeniden düzenlenmesi ile özel infaz uygulamalarının getirilmesini içeren bir kanun teklifi olacak. Yeni çalışma terör, tecavüz, kadın ve çocuğa şiddet ve istismar suçlarını kapsamayacak. Ancak infaz rejimi uyarınca adli suçlarda cezanın yüzde 66'sının yatılmasında değişikliğe gidilerek bu oran yüzde 50'ye çekilecek. Yani cezaevinde kalma süresi kısalacak.

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