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  • Son Güncelleme: 06.10.2019 16:29

son dakika haberleri: ve af açıklaması! Mahkumlara şartları nedir?

Af yasası son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda açıklamalarda bulundu. 'nin 29. İstişare Toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, " ile amacımız milletimizin adalet beklentisine cevap vermektir." dedi. Denetimli serbestlik: Denetimli Serbestlik Yasasından Yararlanmak İsteyen Hükümlünün son 6 ayını açık cezaevinde geçirmesi şartı söz konusu. Son 6 ayını cezaevinde geçirme şartı, 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren 5275 sayılı Ceza İnfaz Kanunu'nun geçici 4. maddesi değişikliği gereği 31.12.2020 tarihine kadar uygulanmayacaktır. Peki, af yasasında son gelişmeler neler? Af ve ceza indirimi kimleri kapsayacak? Mahkumlara af var mı? Peki, af ve ceza indirimi yasası ne zaman çıkacak? İşte 6 Ekim af ile ilgili son gelişmeler...

Başkan Erdoğan'dan Yargı Reformu ve af açıklaması!

Son dakika haberi... AK Parti'nin 29. İstişare Toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yargı Reformu konusuna değindi. Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Yargı reformunda ikinci paket hazırlanıyor. denetimli serbestlik süresi yeniden belirleniyor. Denetimli serbestlik süresi değiştiriliyor." dedi. Peki, af ve ceza indirimi yasası ne zaman çıkacak? İşte 6 Ekim af ile ilgili son gelişmeler... Çalışma bir af niteliğinde değil, Şartlı salıverilme ve Denetimli serbestliğin yeniden düzenlenmesi ile özel infaz uygulamalarının getirilmesini içeren bir kanun teklifi olacak. Yeni çalışma terör, tecavüz, kadın ve çocuğa şiddet ve istismar suçlarını kapsamayacak. Ancak infaz rejimi uyarınca adli suçlarda cezanın yüzde 66'sının yatılmasında değişikliğe gidilerek bu oran yüzde 50'ye çekilecek. Yani cezaevinde kalma süresi kısalacak.

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