Milyonların beklediği Meclis geçtiğimiz hafta açıldı. Bu bağlamda Af, Nafaka, EYT, Taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı için gelişmeler yakından takip edilmeye başlandı. Meclis gündeminde pek çok konu bulunuyor bu anlamda Meclis bayahı yoğun olacak. Yargı reformu sonrası 3600 ek gösterge meselesinin Genel Kurul'a gelmesi bekleniyor. EYT'de Finlandiya formülü nafakada ise erkeklere yönelik mağduriyetin ortadan kaldırılması Af konusunda da iyileştirme yapılması bekleniyor. Sigortalı çalışanların bir güvencesi olan kıdem tazminatı öncelikle iş yerinde kesintisiz olarak bir yıl çalışmış olan işçileri kapsamaktadır. Kamuda 4/D'li olarak görev yapan taşeron işçilere Ekim ayında da 5 günlük ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek. İşte 7 Ekim Meclis gündemi ve gündeme gelmesi beklenen konular

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