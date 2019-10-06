Cornetto çekiliş sonucu 2019 ne zaman açıklanacak? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Dondurma firmaları zaman zaman araba çekiliş kampanyaları düzenliyor. Cornetto çekiliş sonucu 2019 ne zaman açıklanacak? sorusu çekilişe katılanlar tarafından yoğun olarak aranıyor. 1 Temmuz ile 30 Eylül 2019 tarihleri arasında satış noktalarından sayın alınacak promosyonlu Conetto dondurmalarının içinde katılım şifreleri bulunuyor. Conetto'nun 2019 da yaptığı çekilişinde Mini Cooper vereceği bilinmekte. Kampanya kapsamında 1 Temuuz-30 Eylül arasında yapılacak SMS gönderiminden sonra çekiliş gerçekleşecek.

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