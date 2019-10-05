Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 17.51'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin merkez üssünün Marmaris ilçesine 75 kilometre mesafede olduğu ve yaklaşık 45 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
2019.10.05 17:51:38 36.1200 27.9400 82.6 -.- 4.5 -.- DODECANESE ISLANDS, GREECE Otomatik
2019.10.05 17:21:13 40.8837 28.2332 13.5 -.- 2.3 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.10.05 17:09:55 38.2385 42.6412 5.4 -.- 2.7 -.- ORGULU-HIZAN (BITLIS) İlksel
2019.10.05 16:45:43 39.9973 26.1332 5.3 -.- 1.3 -.- UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.10.05 16:04:36 39.9723 42.0997 7.8 -.- 1.8 -.- YUZOREN-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2019.10.05 15:59:03 40.0162 26.1725 4.8 -.- 1.0 -.- SEDDULBAHIR-ECEABAT (CANAKKALE) İlksel
2019.10.05 15:52:11 37.6017 29.2055 0.0 -.- 1.5 -.- SARIABAT-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2019.10.05 15:21:23 36.3045 28.5480 8.8 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.05 14:50:05 40.6517 35.3802 9.6 -.- 1.9 -.- YAYLACIK-MERZIFON (AMASYA) İlksel
2019.10.05 14:20:44 40.4075 27.2637 10.0 -.- 1.4 -.- KARABIGA-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2019.10.05 14:15:59 37.0063 29.3302 9.1 -.- 1.6 -.- SOFULAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2019.10.05 13:41:08 36.5595 28.5563 31.4 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.05 12:49:12 38.7993 27.0388 5.3 -.- 1.6 -.- GUZELHISAR-ALIAGA (IZMIR) İlksel
2019.10.05 12:34:41 37.2822 31.3613 16.3 -.- 2.1 -.- KIRKKAVAK-MANAVGAT (ANTALYA) REVIZE01 (2019.10.05 12:34:44)
2019.10.05 12:11:51 37.2427 28.2208 0.0 -.- 1.7 -.- PASAPINARI-(MUGLA) İlksel
2019.10.05 11:56:34 37.5218 40.3353 13.6 -.- 1.5 -.- KARATAS-MAZIDAGI (MARDIN) İlksel
2019.10.05 11:26:22 40.7072 30.4248 0.0 -.- 2.3 -.- KAYALARRESITBEY-ERENLER (SAKARYA) İlksel
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