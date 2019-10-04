Son dakika haberi... İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin "ifade özgürlüğünün ihlal edildiği"ne ilişkin kararını dikkate alarak eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tahliyesine karar verdi.
Son dakika: HDP'li eski milletvekli Sırrı Süreyya Önder'e tahliye kararı
Son dakika haberi... İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin "ifade özgürlüğünün ihlal edildiği"ne ilişkin kararını dikkate alarak eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tahliyesine karar verdi.
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