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  • Son Güncelleme: 04.10.2019 14:51

Son dakika: 'li eski milletvekli 'e tahliye kararı

Son dakika haberi... 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 'nin "ifade özgürlüğünün ihlal edildiği"ne ilişkin kararını dikkate alarak eski Milletvekili 'in tahliyesine karar verdi.

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