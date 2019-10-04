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  • Son Güncelleme: 05.10.2019 00:02

Son dakika: 'nde korkutan deprem! Muğla Datça'da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.20'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Muğla Datça'da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 66 kilometre mesafede olduğu ve yaklaşık 12 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.10.04 22:31:27 38.0493 27.0313 6.9 -.- 2.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.10.04 21:57:43 40.0610 41.8552 5.4 -.- 2.4 -.- SAVATLI-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2019.10.04 21:43:34 40.0547 41.8470 5.6 -.- 1.9 -.- SAVATLI-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2019.10.04 20:56:56 36.8632 27.9878 8.8 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.10.04 20:54:35 36.8838 27.9330 9.3 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.10.04 19:07:48 36.2770 28.5828 10.2 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.04 18:54:30 40.3125 27.2597 15.1 -.- 3.7 -.- CINARKOPRU-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2019.10.04 18:23:33 39.1255 26.0580 8.8 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.10.04 17:55:58 38.2988 40.9995 7.0 -.- 2.1 -.- DAGCILAR-SILVAN (DIYARBAKIR) İlksel
2019.10.04 17:52:43 38.7055 38.1483 17.3 -.- 2.3 -.- AKSUTLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2019.10.04 17:42:00 38.6972 38.0907 5.0 -.- 2.4 -.- YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel

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